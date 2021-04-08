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انطلاق المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية "صناعة الزهور في مصر"

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول، لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر: الفرص والتحديات"، بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وقال محمود الأعرج، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة، إنه عمل على تحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها ليكون بيت خبرة لتقديم كافة الخدمات للجهات صاحبة الشأن بالوزارة.

وشدد على أن ذلك يأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية ووزير الزراعة باستغلال كافة الأصول بالوزارة الاستغلال الأمثل.

بينما أكد المهندس محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إن حديقة الأورمان مقصد لكل الباحثين من كليات الزراعة والطب للاستفادة من محتوياتها في دراساتهم وأبحاثهم.


بينما أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،  إن الوزارة تدعم بكافة السبل العاملين في قطاع الزهور والزينة باعتباره من أهم القطاعات في الزراعة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام العاملين في هذا القطاع عبر الاجتماعات المتواصلة مهم خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج.

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