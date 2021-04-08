وزيرا التموين والصناعة ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض أهلا رمضان بفيصل

افتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعادل إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.



وأكد وزير التموين أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، مضيفا أن التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن الاليات التي تقوم بها الدولة لمواجهة إرتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



وقال وزير التموين إن معارض أهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 18 لـ20% فيما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.



وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية وكذلك الياميش فضلاً عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور.



وأكد المحافظ ان الغرفة التجارية بالجيزة قد جهزت المعرض على أكمل وجه ومُكيفة الهواء توفيرا لراحة المواطنين مشيراً ان المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحه 2000متر ومشاركه أكثر 50 شركه وعارض.



وأشاد محافظ الجيزة بالغرفة التجارية لما تقوم به من دور حيوي وهام للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم بسعر مناسب انطلاقا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص.



وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى اشتراك كافة الشركات بالمعارض سواء من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام في تقديم تخفيضات حقيقية تصل إلى 20 % مما يساعدها علي زيادة المبيعات نظراً للإقبال الشديد من الجمهور، مؤكدًا على المشاركة مع المحافظة في تنظيم العديد من المعارض التي بالأحياء والمراكز.

