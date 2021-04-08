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غموض مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لا يزال مصير الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس الإيطالي غير واضح حتى الآن، وذلك في ظل عدم توصل اللاعب إلى اتفاق مع إدارة اليوفي بشأن تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وألمحت أوريانا ساباتيني صديقة "ديبالا" إلى إمكانية رحيل اللاعب عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، حيث أكدت أنها تشعر بالملل في "تورينو" نظرًا لعدم وجود أي أنشطة هناك للقيام بها، مؤكدة أنهما يحاولان الانتقال لمكان آخر يوم الأجازة للقيام بأمور مختلفة.

وأضافت: " أحاول شغل وقتي بأخذ دروس في الملاكمة والطهي وقراءة وكتابة الأغاني على البيانو".

من ناحية أخرى، دافعت "أوريانا" عن باولو ديبالا بعد الحديث عن خرقه لقواعد كورونا بعد حضور حفل بمنزل زميله ماكيني، مؤكدة أنها لم تكن حفلة، بل مقابلة مع زملائه لتناول العشاء تحدث كل يوم أربعاء، ولم يتجاوز الحضور 10 أفراد، مشيرة إلى أن سبب تلك الأخبار إثارة الجدل فقط.

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