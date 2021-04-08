"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل

وقعت نقابة محامي شمال القاهرة بروتوكول تعاون تدريبي مع وزارة العدل (قسم تكنولوجيا المعلومات) اليوم الخميس بمقر محكمة شمال القاهرة، وبدأ بعدها مباشرة دورة تدريبية على كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي، وكذلك رفع الدعاوي القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت، عن طريق بوابة مصر الرقمية.



وتوجه عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل على تعاونه المخلص مع نقابة محامي شمال القاهرة، مؤكدًا اننا نسعي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.



وأكد محى انه سعيد بالتعاون مع مركز المعلومات القضائية وبدء الدورات التدريبية التي يحاضر فيها قامات كبيرة المستشار أحمد سري، مساعد وزير العدل ورئيس مركز المعلومات القضائية، والمستشار أحمد بهجت، نائب رئيس مركز المعلومات القضائية ونأمل في تعاون أكبر وتكرار الدورات والمؤتمرات التي تنظمها لتحقيق اهداف مهنتنا السامية، فدور النقابة يهدف الى تنظيم اعمال مهنة المحاماة من اجل تحقيق العدالة الناجزة عن طريق والعمل الدائم على تعزيز التعاون القانوني مع كافة الجهات.



وأكد محمد هيبة، عضو الشباب بالفرعية ان النقابة وفرت المادة العلمية عن كيفية إنشاء حساب شخصي، وكذلك المادة العلمية عن كيفية رفع الدعاوي القضائية، وانه يتمني تكرار تلك الدورات مستقبلًأ لأستفادة اكبر عدد من المحامين.