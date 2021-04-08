Advertisements

"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
وقعت نقابة محامي شمال القاهرة بروتوكول تعاون تدريبي مع وزارة العدل (قسم تكنولوجيا المعلومات) اليوم الخميس بمقر محكمة شمال القاهرة، وبدأ بعدها مباشرة دورة تدريبية على كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي، وكذلك رفع الدعاوي القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت، عن طريق بوابة مصر الرقمية.

وتوجه عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل على تعاونه المخلص مع نقابة محامي شمال القاهرة، مؤكدًا اننا نسعي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.

وأكد محى انه سعيد بالتعاون مع مركز المعلومات القضائية وبدء الدورات التدريبية التي يحاضر فيها قامات كبيرة المستشار أحمد سري، مساعد وزير العدل ورئيس مركز المعلومات القضائية، والمستشار أحمد بهجت، نائب رئيس مركز المعلومات القضائية ونأمل في تعاون أكبر وتكرار الدورات والمؤتمرات التي تنظمها لتحقيق اهداف مهنتنا السامية، فدور النقابة يهدف الى تنظيم اعمال مهنة المحاماة من اجل تحقيق العدالة الناجزة عن طريق والعمل الدائم على تعزيز التعاون القانوني مع كافة الجهات.

وأكد محمد هيبة، عضو الشباب بالفرعية ان النقابة وفرت المادة العلمية عن كيفية إنشاء حساب شخصي، وكذلك المادة العلمية عن كيفية رفع الدعاوي القضائية، وانه يتمني تكرار تلك الدورات مستقبلًأ لأستفادة اكبر عدد من المحامين.
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل
"محامين شمال القاهرة" تطلق الدورة التدريبية الأولى بحضور مساعد وزير العدل

أخبار تهمك

عاجل.. الإصابة تضرب نجم جديد في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ 43 دقيقة

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 11 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

02:52 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج