Advertisements

وزيرة الصحة تشهد تسلم 20 جهاز تنفس صناعي مقدمة من شركة إيني الإيطالية

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تسلم 20 جهازًا تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة "إيني الإيطالية" العاملة بمجال البترول والغاز الطبيعي لمصر، في إطار دعم جهود وزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورنا.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم توزيع تلك الأجهزة على المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدة على أن مبادرة قطاع البترول وشركة "إيني الإيطالية" بتوفير أجهزة تنفس صناعي تساهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

ووجهت الوزيرة الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية لدعمه المستمر للقطاع الصحي، كما وجهت شكرها لشركة "إيني الإيطالية" لمبادرتها بدعم جهود الدولة المصرية في التصدي للجائحة والنهوض بالمنظومة الصحية، حيث قدمت على مدار الفترة الماضية الدعم للقطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتجهيز وحدة صحية ومركز طبي في حي الإمارات بمحافظة بور سعيد، فضلًا عن إهدائها الوزارة 14 جهاز تنفس صناعي خلال الفترة الماضية، كـ مساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي.

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ نصف ساعة

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

07:07 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج