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وزير التعليم يكشف عن الموعد النهائي لامتحانات الثانوية

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى أوائل شهر يوليو المقبل.

وتابع "شوقي" في فيديو على صفحته "بنحاول تكملة هذا العام الدراسى لتحقيق حلمهم فى دخول الجامعة خاصة فى ظل جائحة كورونا، موضحا أن "الامتحانات مهمة والناس بتكون قلقانة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "الامتحانات ممكن تكون إلكترونية أو ورقية ولكن لن تفرق فى طبيعة الأسئلة اللى هتيجى فى الامتحان وهى محور التطوير فى الثانوية، وكون الامتحان على التابلت ده يحقق عنصر أمان أعلى بسبب تقليل العنصر البشرى من تخزين وخلافه وأيضا تلاشى الكنترولات لأن التصحيح بيكون إلكترونى.
 
وتابع وزير التربية والتعليم قائلا: "ده السبب اللى بيخلى الوزارة تلجأ إلى الامتحان الإلكترونى"، وأن الوزارة سوف تعقد 3 امتحانات قومية تجريبية للصف الثالث الثانوى وامتحانين حقيقيين أو متكاملين فى يوليو وأغسطس وبعدين امتحان ثالث لمن يحتاجه بعدهما، وبالتالى كأننا بنعمل 6 امتحانات ثانوية عامة وجهد هائل للوزارة والدولة، وأن الهدف من الامتحانات التجريبية هو الجزء التقنى لأن الكثير قلقانين منها ولو حصلت مشكلة إيه اللى هيحصل وهنتعامل مع بعض فى مجموعة سيناريوهات مختلفة ثم الهدف الثانى هو التعرف عن قرب على شكل الامتحان وده هيساعد الطلاب كثيرا.

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