إيقاف نجم شبيبة القبائل مباراتين في الكونفدرالية

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، معاقبة مليك رايح لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري بالإيقاف لمباراتين، وذلك عقب طرده في مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان المغربي يوم الأحد الماضي ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).





وذكر شبيبة القبائل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن رايح سيغيب عن مباراة العودة أمام نهضة بركان والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالكونفيدرالية، والحال ذاته لمباراة فريقه أمام القطن الكاميروني المقرر لها يوم 21 أبريل الجاري.





ويحتل شبيبة القبائل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف القطن الكاميرون المتصدر، فيما يحتل نهضة بركان حامل لقب نسخة الموسم الماضي ، المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل نابسا ستار الزامبي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط.



