Advertisements

بتروجت في مواجهه مرتقبة أمام منتخب السويس بالقسم الثاني

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم
Advertisements


يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي في تمام الثالثة والنصف عصر الجمعة أمام فريق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين ،في المباراة التي تقام علي ملعب الجيش بالسويس في إطار منافسات الجولة ال21المجموعة الثانية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .

يذكر أن الفريق البترولي تعادل أمام المريخ 1_1في المباراة الماضية ،بينما فاز منتخب السويس علي الترسانة بهدف عمارة نيمار .


ترتيب المجموعة الثانية :

1_الداخلية 34نقطة
2_بورتو السويس34نقطة
3_كوكاكولا32نقطة
4_الترسانة31نقطة
5_منتخب السويس29نقطة
6_القناة28نقطة
7_المريخ27نقطة
8_بتروجت26نقطة
9_زد25 نقطة
10_النجوم 25نقطة
11_النصر 24نقطة
12_جمهورية شبين22 نقطة
13_السكة22نقطة
14_طنطا19نقطة
15_الزرقا19نقطة
16_سرس الليان18نقطة.

أخبار تهمك

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

07:07 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج