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بتروجت في مواجهه مرتقبة أمام منتخب السويس بالقسم الثاني
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:52 م
أميرة هاشم
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي في تمام الثالثة والنصف عصر الجمعة أمام فريق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين ،في المباراة التي تقام علي ملعب الجيش بالسويس في إطار منافسات الجولة ال21المجموعة الثانية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .
يذكر أن الفريق البترولي تعادل أمام المريخ 1_1في المباراة الماضية ،بينما فاز منتخب السويس علي الترسانة بهدف عمارة نيمار .
ترتيب المجموعة الثانية :
1_الداخلية 34نقطة
2_بورتو السويس34نقطة
3_كوكاكولا32نقطة
4_الترسانة31نقطة
5_منتخب السويس29نقطة
6_القناة28نقطة
7_المريخ27نقطة
8_بتروجت26نقطة
9_زد25 نقطة
10_النجوم 25نقطة
11_النصر 24نقطة
12_جمهورية شبين22 نقطة
13_السكة22نقطة
14_طنطا19نقطة
15_الزرقا19نقطة
16_سرس الليان18نقطة.
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