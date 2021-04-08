بتروجت في مواجهه مرتقبة أمام منتخب السويس بالقسم الثاني

،بينما فاز منتخب السويس علي الترسانة بهدف عمارة نيمار .





ترتيب المجموعة الثانية :



1_الداخلية 34نقطة

2_بورتو السويس34نقطة

3_كوكاكولا32نقطة

4_الترسانة31نقطة

5_منتخب السويس29نقطة

6_القناة28نقطة

7_المريخ27نقطة

8_بتروجت26نقطة

9_زد25 نقطة

10_النجوم 25نقطة

11_النصر 24نقطة

12_جمهورية شبين22 نقطة

13_السكة22نقطة

14_طنطا19نقطة

15_الزرقا19نقطة

16_سرس الليان18نقطة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي في تمام الثالثة والنصف عصر الجمعة أمام فريق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين ،في المباراة التي تقام علي ملعب الجيش بالسويس في إطار منافسات الجولة ال21المجموعة الثانية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني .يذكر أن الفريق البترولي تعادل أمام المريخ 1_1في المباراة الماضية