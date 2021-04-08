محافظ أسوان يعتمد قبول طلبات التصالح للمجموعة الثالثة ويشدد على التواصل المباشر مع المواطنين



إستمرارًا لتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قبول طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الثالثة على التوالى





حيث قام بتهنئة أحد المواطنين المستفيدين من منظومة التصالح، مشيرًا إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 599 ملف في حين تم فحص 1767 ملف ومعاينة 777 ملف من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنية،





وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى.