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محمد بن سلمان: المملكة ستصبح مركزا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات جديدة شملت 7 مشاريع في الطاقة.

 

وقال ولي العهد رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة: "مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" المعلن عنهما خلال الأسابيع الماضية بيّنتا أننا بصفتنا منتجا عالميا رائدا للبترول، ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ".

 

وأضاف: "استمرارا لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة".

 

وأكد أن هذه المناسبة تعبر عن عزم المملكة على أن تكون رائدة في جميع قطاعات الطاقة، وتسعى لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها.

 

وقال: "نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة"، مؤكدا أنه سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في القريب العاجل.

 

وتابع: "نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميغاواط"، مبينا أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

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ولي العهد محمد بن سلمان السعودية الخضراء

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