انطلاق فاعليات فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردة بطب جامعة أسوان اليوم



انطلقت اليوم الخميس فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة

وبحضور الأستاذ الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب

وبحضور الأستاذ الدكتور عماد الدين حسين رئيس قسم الاوعية الدموية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والاوردة

والدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم.

والدكتور عصام الشريف والدكتورة حنان حامد رئيس قسم الأوعية الدموية بجامعة عين شمس.



وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان علي أهمية دور كلية الطب في الارتقاء بالمنظمة الطبية والبحثية بالجامعة ونقدم لها كل الدعم من ادارة الجامعة وكان للمنظومة البحثية بكليةالطب دور كبير في تحقيق المراكز العلمية والتصنيفات البحثية التي حققتها الجامعة عالميا.





وأضاف الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة أنه يهدف المؤتمر إلي التوعية الطبية لسلوكيات والعادات الخاطئة التي تسبب أمراض الاوردة الدموية وأن مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية تهدف إلي استقطاب السياحة العلاجية بمحافظة أسوان.





وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تضم فاعليات اليوم العلمي وسائل توعويه بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالاضافة الي محاضرات مبسطه لشباب الاطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية





واوضح الدكتور عماد حسين رئيس الجمعية الفيدرالية الافريقية لجراحة الاوعية الدموية الأوردة أن هذا المؤتمر انبثقت فكرة تنظيمة بجامعة أسوان من خلال الدعوة التي وجهت الي مصر من منظمة الصحة العالمية علي اقامة فعاليات علمية من خلال الاحتفال بالاسبوع العالمي لأمراض الأوردة في الفترة من 5-11 إبريل 2021.





وأنه قد تم توجيه الدعوة إلي مصر باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الإفريقية والوطن العربى ولدكتور عماد حسين رئيس الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والاوردة ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف علي قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.





وأشار الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الاوعية الدموية بطب جامعة أسوان الي أنه تأتي فاعليات المؤتمر في إطارمعانة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة علي هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الاوردة العميقة مما قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة علي المدي القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح مابين نسبة 17حتي 20 % وقد حرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض وجراحة الأوعية الدموية علي مستوي العالم علي المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.





وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني وكلمات المشاركين ورحب الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة بالحضور وضيوف المؤتمر.وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية.