توقف مفاوضات ميلان مع نجمه تفتح الباب أمام رحيله

كشفت تقارير صحفية، عن توقف مفاوضات نادي ميلان مع نجمه التركي، هاكان كالهانوجلو، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد العقد.





ومن المقرر أن ينتهي عقد هاكان كالهانوجلو مع ميلان، نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الروسونيري.





وبحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أن الطرفين يعيشان حالة من الجمود التام في المفاوضات.





وتابعت الشبكة، أن ميلان قدم عرضًا للاعبه التركي، بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وليست هناك أي نية لتحسينه أكثر من ذلك، بينما يرغب كالهانوجلو في الحصول على 5 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.





وأشارت الصحيفة، أنه أصبح رحيل النجم التركي أن ميلان، في نهاية الموسم، أكثر واقعية، بينما يفكر يوفنتوس بجدية في التعاقد معه، في صفقة انتقال حر.



