Advertisements

توقف مفاوضات ميلان مع نجمه تفتح الباب أمام رحيله

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:59 م
ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن توقف مفاوضات نادي ميلان مع نجمه التركي، هاكان كالهانوجلو، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد العقد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هاكان كالهانوجلو مع ميلان، نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الروسونيري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أن الطرفين يعيشان حالة من الجمود التام في المفاوضات.

وتابعت الشبكة، أن ميلان قدم عرضًا للاعبه التركي، بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وليست هناك أي نية لتحسينه أكثر من ذلك، بينما يرغب كالهانوجلو في الحصول على 5 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.

وأشارت الصحيفة، أنه أصبح رحيل النجم التركي أن ميلان، في نهاية الموسم، أكثر واقعية، بينما يفكر يوفنتوس بجدية في التعاقد معه، في صفقة انتقال حر.

أخبار تهمك

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 12 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فوز حرس الحدود والرجاء وتعادل فاركو بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:15 م

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

07:07 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج