الجولة الأخيرة.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لخوض آخر مبارياته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم حينما يستقبل سيمبا التنزاني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء غدًا الجمعة.





وضمن الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد التعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وفي سياق آخر، يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للثأر من سيمبا التنزاني وتعويض الخسارة بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





الجدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، حيث لعب المارد الأحمر 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة.



