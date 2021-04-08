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بعد طرح البوستر الدعائي.. برلمانية تهاجم رامز جلال

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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علقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، على بوستر برنامج رامز جلال الذي نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ويحمل عنوان "رامز عقله طار"، مؤكدة أن برامج رامز جلال المتكررة كل عام مقززة وغير مسلية.

وقالت "سلامة" في تصريح لبوابة "الفجر": إن برامج رامز جلال لا تحتوي على أي متعه في المشاهدة، بل قائمة على إثارة الرعب والخوف في الضيف الذي يتم استضافته"، متسائلة: أين برامج ألف ليلة وليلة ونيللي وشريهان؟، أين تلك البرامج المفيدة والهادفة التي كانت تلتف حولها الأسر لمشاهدتها وكان لها أهداف مفيده على عكس ما نشاهده الآن من عرض برنامج رامز كل عام.

وكان قد نشر الفنان رامز جلال بوستر برنامجه الدعائي رامز"عقله طار" أمس الأربعاء، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله..رمضان_٢٠٢١..رامز_جلال".

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