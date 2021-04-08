"اقتصادية عجمان" تتحقق من جاهزية أسواق الامارة لشهر رمضان





نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حملات تفتيشية هذا الأسبوع شملت كافة الأسواق ومنافذ البيع الكبرى بالإمارة، وذلك بهدف التأكد من توفر السلع والمنتجات ومدى جاهزية الأسواق ومنافذ البيع لاستقبال شهر رمضان المبارك.





وغطى فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة، الأسواق الكبرى في الامارة مثل سوق الخضروات والفواكه وسوق اللحوم والدواجن، وسوق الأسماك، إضافة الى زيارة المنافذ والمتاجر الكبرى التابعة لكل من جمعية أسواق عجمان بكافة فروعها، وجميع أفرع كارفور ونستو هايبرماركت، حيث التقى الفريق مع مدراء الأسواق وأفرع المنافذ والمتاجر ، وتم التأكيد على ضرورة توفير السلع والمنتجات على مدار الساعة وطيلة شهر رمضان، إضافة الى ضرورة التزام الجميع بالأسعار المعلنة وعدم استغلال الشهر الفضيل واقبال الجمهور على شراء السلع والمنتجات ورفع الأسعار عن المعلن، إضافة الى الالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية وعدم اجراء عروض وهمية لجذب الجمهور.





وأكدت الدائرة انها ستتصدى لأي محاولات للتلاعب بالأسعار، كما أكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الضامنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، واضطلاع الجميع بمسؤولياتهم تجاه مراقبة التزام الزبائن والمتعاملين بالإجراءات الاحترازية.





وأكد سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.. أن نتائج الحملة كانت إيجابية موضحا انه تبين خلالها التجاوب الكبير من قبل كافة الأسواق والمنافذ الكبرى، واضطلاعهم بمسؤولياتهم تجاه مجتمع الامارة مقدما الشكر للجميع على التعاون الدائم مع اقتصادية عجمان، لما فيه صالح المجتمع.





من جانبه أهاب حسن الشحي، مدير قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بكافة المستهلكين في الامارة بضرورة التعاون مع الدائرة في سبيل التصدي لأية ممارسات من شأنها الاضرار باستقرار أسواق الامارة، سواء بالتزامن مع شهر رمضان المبارك أو على مدار العام، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة للدائرة، وطمأنهم على تواجد فريق التفتيش الميداني التابع للدائرة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والتعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد اولاً بأول متمنيا للجميع شهرا مباركا.