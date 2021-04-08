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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:07 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام ضيفه سيمبا التنزاني.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة من مساء غد الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

علي معلول وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمود وحيد وياسر إبراهيم للإصابة، ومحمود كهربا وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية

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