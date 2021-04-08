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عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 60 كم\ ساعة).

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