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ننشر خطة مرور الجيزة استعدادا لشهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان المبارك، كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر مدير الإدارة، عن خطتها لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة؛ تفاديًا لأعمال الغلق خلال الشهر الكريم.

كوبرى الجيزة المعدني

تجري الإدارة أعمال صيانة للكوبري ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى بالحارة اليسرى لجسم الكوبرى قبل المنزل المؤدى إلى شارع مراد؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق بالمحافظة.

ويستلزم الأمر إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 942021م الساعة 1 ليلًا وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل على مدار الـ 24 ساعة، على أن يتم الغلق الجزئى لمواقع العمل بالتبادل خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

محور روض الفرج

وتشمل أعمال الصيانة رفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين بواقع ٥ فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر أعلى جزيرة الوراق.

الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب، بحيث يتم غلق ٣ حارات مروية، وترك ٣ حارات مرورية لحركة سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركة المرور وذلك لمدة 4 أيام ابتداء من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساء دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة قامت بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

كوبرى الدقي المعدني

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء أعمال الصيانة الخاصة بالفاصل العرضى لكوبرى الدقى المعدنى تحديدًا بمطلع الكوبرى للقادم من ميدان الأورمان اتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز، مما يتطلب غلق الكوبرى جزئيًا بالنطاق المحدد لمدة 3 أيام اعتبارًا من الساعة 1 ليلًا غدا الجمعة وحتى الساعة 5 صباح الأحد المقبل على مدار الـ 24 ساعة، دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه مدير المرور بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى الازدحام.

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