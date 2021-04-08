خالد الجندي: نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون





أكد الشيخ خالد الجندي أنه لا يتحدث اللقطاء عن الآباء، ومن ليس له أب أن ينافس الآخرين في آبائهم، ولذلك آباء المصريين هم الفراعنة، مشددًا على أن الفراعنة كان منهم أهل إسلام.









تابع خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أ كل من أخفوا هذه المعلومة جهلة ولا يقرأون القرآن ولا يوقرون علمًا، لأن الفراعنة فيهم أهل كفر وأهل إيمان، ولكن التعميم السفيه على كل الفراعنة أنهم أهل كفر يؤكد أن من يقول ذلك إما جاهل أو متسلف.









تسائل الجندي، أبو جهل مات على كفر وبشره الله بالنار ولكن هل يمكن أن يقال إن قريش كفرت؟ مجيبًا بالقول: "بالطبع لا، لأن قبيلة قريش أخرجت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.









أضاف: إحنا عايشين في كارثة وطمس الهوية الفرعونية محاولة دؤوبة من الذين يحاولون إقامة الخلافة التركية في مصر وهي محاولة متكرر".



