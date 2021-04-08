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وزير التعليم يحسم موقف طلاب المنازل من الامتحانات التجريبية للثانوية

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب المنازل والاعادة والتقسيم يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.

وبث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يشرح تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة، العام الدراسي 2020-2021.

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