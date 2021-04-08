فلسطين والبنك الدولي يوقعان اتفاقية ب`20 مليون دولار

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر مع ممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، اتفاقية دعم بقيمة 20 مليون دولار أميركي لصالح مشروع البنية الرقمية التحتية، وذلك بحضور رئيس الوزراء محمد آشتية.





وقال رئيس الوزراء الفلسطيني آشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/ - : "إن هذا المشروع لصالح وزارة الاتصالات وسيغطي مجموعة مفاصل مهمة جدا بالنسبة للدولة، وسيعزز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة".





وأضاف: "أن المشروع يعزز أو يخلق أيضا مصادقات إلكترونية بمعنى التوقيع الإلكتروني (electronic signature) من جهة أخرى، وهذا شئ في غاية الأهمية لأنه سيعطي لكل مواطن فلسطيني توقيعا خاصا به لكل المعاملات الإلكترونية".





وأوضح أن المنحة ستغطي أيضا مجلس الشراء العام بمعنى أنه ستكون هناك ثمنا لجميع العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيخفف من التعامل الورقي، كما تشمل المنحة إنشاء مركز استجابة طوارئ موحد، وستغطي البنى التحتية اللازمة للخدمات الإلكترونية.





ولفت إلى أن هذا مهم في موضوع الدفعات وثمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطن، حيث سننتقل في الخدمة كي تصبح ميسرة وسريعة ومتوفرة للجميع.





وأشار إلى أن المشروع سيؤهل فلسطين لاستخدام خطوط شبكة الكهرباء لتوصيل الألياف الضوئية، ما سيسرع من خدمة الإنترنت ويخفض من تكلفتها على المواطن بشكل كبير.





من جهته.. قال ممثل البنك الدولي في فلسطين: "إنه من دواعي السرور أن يساهم البنك الدولي في مثل هذه المشروعات التي تعني بالبنية التحتية الرقمية في فلسطين"، مضيفا: "نأمل أن يدخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ بالفعالية والسرعة الممكنة كونه أولوية للفلسطينيين".