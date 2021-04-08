لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

عرضت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إعادة حسين السيد الظهير الأيسر السابق للفريق والمعار من طلائع الجيش للإسماعيلي خلال الموسم القادم.





ويرغب الأهلي في تدعيم الجبهة اليسرى خاصةً مع عدم وجود بديل للدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق وتعرض محمود وحيد لأكثر من إصابة والإعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بدلًا من مشاركته في قلب الدفاع.





وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أكد مصدر داخل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أن القرار النهائي فيما يخص التعاقدات سيكون للمدير الفني وأولوياته.





في الوقت الذي يقتصر فيه دور اللجنة على الترشيح فقط ومناقشة موسيماني في إحتياجاته لكن بقى القناعات تخصه فقط وسيتم حسم كافة الأمور بنهاية الموسم الجاري.



