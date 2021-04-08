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دورتموند يفقد نجمه في مواجهة شتوتجارت

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يلعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بدون لاعبه جادون سانشو، عندما يحل ضيفا على شتوتجارت بعد غد السبت، بحثا عن الثأر من الخسارة 1 / 5 في النصف الأول من الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال إدين ترزيتش، المدير الفني للفريق اليوم الخميس :"لن يعود أي من اللاعبين الذين لم يتواجدوا في مباراة مانشستر ".

وغاب سانشو عن الفريق مؤخرا بسبب إصابة عضلية، وأيضا عن مباراة الفريق التي خسرها أمام مانشستر سيتي 1 / 2 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وينطبق الأمر نفسه على الثنائي أكسيل فيتسل ودان أكسيل زاجادو.

وقال تيرزيتش إن اللاعب الشاب أنسجار كناوف، الذي شارك منذ بداية مباراة للمرة الأولى في مانشستر، تعرض لإصابة خفيفة ولكن "نحن على ثقة بأنه سيكون جاهزا لمباراة السبت".

وفاز شتوتجارت على دورتموند 5 / 1 في دورتموند في منتصف ديسمبر، في مباراة شهدت نهاية مسيرة المدير الفني لوسين فافر مع الفريق وتولي تيرزيتش تدريب الفريق بشكل مؤقت. ومن المقرر أن ينضم ماركو روز من بوروسيا مونشنجلادباخ للفريق ليتولى تدريب دورتموند مع نهاية الموسم.

وقال تريزيتش عن المواجهة: "كان هذا، ليس فقط هذا الموسم، بل ربما في السنوات الأخيرة، أسوأ أداء قدمناه. شيئا ما حدث عقب المباراة".

وأضاف:"يمكن أن يكون هناك القليل من الغضب عندما تدخل مثل هذه المباراة".

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