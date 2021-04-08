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أديب يكشف إمكانية أن تخوض مصر حربا مع إثيوبيا بسبب سد النهضة

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عماد الدين أديب، المحلل السياسي، إن أثيوبيا قررت التخلي عن أي إتفاقيات تاريخية، وإتفاق المبادى الذي تم التوقيع عليه لفرض أمر واقع جديد، معتبرا أن مفاوضات كينشاسا أوضحت أن أثيوبيا لا تريد الوصول إلى إتفاق.

وأشار "اديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن أننا في مرحلة استنفاذ المظلة الأفريقية في رعاية مفاوضات عقيمة لا تصل إلى أي نتيجة بسبب الإصرار الأثيوبي على موقفهم.

وأضاف أن فكرة الحرب هى أخر حل يلجأ له الجنرالات حول العالم، منوها بأن هناك محاولات لاستدراج مصر إلى حرب إما داخل حدودها أو خارج حدودها، أو بعيدة لاستنزاف مشروع الإصلاح المصري.

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