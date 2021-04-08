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"أسرار عربات موكب المومياوات الملكية" فعالية لمتحف المركبات الأحد المقبل

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
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أعلن متحف المركبات الملكية عن تنظيم فعالية علمية بعنوان "المركبات عبر العصور" في مقر وزارة الآثار بالزمالك، يوم الأحد القادم، والتي تستعرض تاريخ المركبات المصرية عبر العصور، وتكشف عن أسرار العربات في موكب المومياوات الملكية.

وتأتي هذه الفعالية برعاية الأمين العام للمجلس العلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية للترميم، حيث ستقوم الدكتورة إيمان نبيل رئيس فريق الترميم بمتحف المركبات الملكية باستعراض تاريخ تطور العربات من العصر المصري القديم وحتى الدولة الحديثة.

كما ستجيب نبيل في تلك الفعالية على عدة أسئلة هامة منها، لماذا وقع الاختيار على تصميم العربات التى نقلت المومياوات بهذا الشكل، وما سر تقدم العربات التى جرتها الخيول أمام الموكب، ولماذا سعى كل الملوك لاقتناء العربات وما هو الدور التى قامت به العربات الملكية فى التاريخ السياسي لمصر.

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وزارة السياحة والاثار مصر الموميا الاثار

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