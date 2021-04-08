عرض مسرحية "عايز أتجوز" من "اللوكاندة" على "DMC"









تعرض قناة “dmc” مسرحية “عايز اتجوز” من السيت كوم المسرحي “اللوكاندة”، من فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، وذلك غدًا الجمعة الموافق 9 أبريل فى تمام الساعة الثامنة مساءً.









"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما.









ومسرحية "اللوكاندة" بطولة كل من أشرف عبد الباقي، دينا محسن، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجي، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.



