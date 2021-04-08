تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا









يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيمبا، على أرضية ملعب استاد السلام، غدًا الجمعة الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيمبا التنزاني، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد سيمبا التنزاني في الصدارة برصيد 13 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن تذاع المباراة التي تجمع بين الأهلي وسيمبا، على قناتي بي إن سبورت اتش دي 4 المشفرة، واون تايم سبورت الأرضية.



