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فيرجينيا هاني تحكي كواليس مسابقة ملكة جمال العالم.. وسر فستانها الفرعوني

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت فيرجينيا هانى، ميس جراند إيجيبت، إنها تفوقت على 350 متسابقة مصرية، وحصلت على المركز الأول، مشيرة إلى أنها قدمت في المسابقة في البداية أونلاين، وكانت مدة المسابقة شهرين.


وتابعت "هاني"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أعداد لجنة التحكيم كان سبع أعضاء، وشارك في لجنة التحكيم بعض السفراء الأجانب، مشيرة إلى أن مسابقة ملكة جمال العالم شاركت فيها 63 دولة، وهذه المسابقة تعد ثالث أكبر مسابقة في العالم وأقيمت في تايلاند.


وأشارت إلى أنها ارتدت فستان مستمد من الحضارة الفرعونية أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم، معقبة: "الفستان كان طويل وتقيل، وزنه كان حوالي 15 كيلو".

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