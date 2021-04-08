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صراع إسباني على نجم نورويتش سيتي

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:00 م
نوريتش سيتي
نوريتش سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ناديين من الدوري الإسباني أعربا عن إهتمامهما بالتعاقد مع أحد نجوم نورويتش سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكد موقع  elgol digital الإسباني أن الأرجنتيني إيمليانو بوينديا الذي يلعب في مركز صانع الألعاب لنورويتش متصدر الدوري الإنجليزي في الدرجة الأولى مطلوب من أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بالإضافة إلى فياريال.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بوينديا بدأ اللعب مع كاديتيس في الأرجنتين ثم إنتقل إلى ريال مدريد في عام 2009 وبعد عام واحد انتقل إلى خيتافي وبدأ اللعب للفريق الأول عام 2014 ولعب فترة معاراً في ليونيسا.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه في عام 2018 إنتقل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاماً إلى نورويتش سيتي ولعب مع الفريق حتى الآن 115 مباراة، سجل خلالهما 21 هدف وصنع 41 تمريرة حاسمة.

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