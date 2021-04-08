هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها باللوك الصعيدي عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من كواليس مسلسل “موسى” المقرر عرضه رمضان المقبل، عبر حسابها الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي انستجرام.









وظهرت بالزي الصعيدي ولوك ميك أب يبرز ملامح المرأة الصعيدية لتتناسب مع شخصيتها شفيقة بالمسلسل.





وتشارك هبة مجدي في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، هبة مجدى ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من القصص التى تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى.





وعلقت هبة مجدي علي الشخصية قائلة :" شفيقة" من مسلسل "موسي" أصعب و أهم شخصية ذاكرتها و اشتغلت عليها ... يارب توصل لقلوب الناس كلها .. شكرًا المخرج أستاذ محمد سلامة علي ثقتك و ترشيحك ليا .. شكرًا المؤلف أستاذ ناصر عبد الرحمن علي الدور و السيناريو الممتع الساحر .. شكرًا شركة الانتاج "سينرچي" استاذ تامر مرسي و المنتج الفني استاذ مصطفي الغازولي "



