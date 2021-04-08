خبيرة اقتصادية تكشف عن أكبر خطأ يقع فيه المصريون في رمضان



قالت رانيا المارية، الخبيرة الاقتصادية، إن أكبر خطأ يقع فيها المصريون قبل شهر رمضان هو شراء الكثير من السلع بدون أي تخطيط، وبدون احتساب الميزانية.



وتابعت "المارية"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المصريون يقومون بشراء أكبر قدر من الطعام في شهر رمضان، رغم أن الطعام في هذا الشهر يكون أقل من أي شهر.



ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتخطيط لشراء السلع في رمضان على حسب عدد الأسرة، مضيفة أن هناك إمكانية للتوفير في بند المأكولات والمشروبات من خلال عدم إلقاء أي نوع من الخضار أو الطعام، وإعادة تقديم الأكل في شكل آخر، متابعة: "فكرة التوفير لا تعني البخل على الإطلاق مثلما يعتقد البعض".



