أوغندا توقع اتفاقية أمنية بشأن تبادل المعلومات العسكرية مع مصر





تصدرت دولة أوغندا اليوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلانها توقيع اتفاقية مع جمهورية مصر العربية.





اتفاق بين أوغندا ومصر





وأعلنت أوغندا توقيعها ااتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، مع مصر، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.





أوغندا تتباد المعلومات العسكرية مع مصر





وأوضحت أوغندا من خلال بيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية التابعة لها، أنها أبرمت ووقعت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.





مضمون اتفاق أوغندا ومصر





ومن جهتها، أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الاتفاق الموقع بين دولتي أوغندا ومصر يتضمن تبادل المعلومات بانتظام بين البلدين.





أهمية الاتفاق مع أوغندا





ومن جانبه قال اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية والذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على الدولة.





أوغندا وأزمة سد النهضة





يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق أحد روافد النيل، ما يجعل هناك أهمية كبيرة لتلك الشراكة مع أوغندا واتفاقية تبادل المعلومات العسكرية.



