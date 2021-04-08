سيدات "دجلة" بطلات ألعاب السباحة والاسكواش والجمباز الإيقاعي.. وإنجاز عالمي جديد لـ"باسم سمير"

يٌعرف عن السيدات عشق اقتناء وارتداء المشغولات الذهبية، ويزدن بطلات وادى دجلة هذا الشغف بالحرص على حصد الميداليات الذهبية في كافة المنافسات المحلية والدولية، لدرجة وصلت إلى تحقيق 29 ميدالية ذهبية في أقل من شهر بمتوسط ميدالية يوميًا في ألعاب الجمباز الإيقاعي والسباحة والاسكواش لتسيطر لاعبات وادى دجلة على منصات التتويج بفضل الاجتهاد والمثابرة في التدريب وتوفير إدارة أندية وادى دجلة أحدث نظم التدريب على يد أفضل واكفأ المدربين.





بطلات الجمباز الإيقاعي





لا تقبل لاعبات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي أن يصعد أحد غيرهن على منصة التتويج باللعبة، ولذا بداية من فرق الناشئات بالنادي تحت سن 12 سنة يسيطرن على بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي آخرها التي نظمت الشهر الماضي بمقر وزارة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر وحقق الفريق بجدار 10 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، كما حقق فريق وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تحت سن 11 سنة 18 ميدالية متنوعة في نفس البطولة موزعة بين 6 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية.





وعلى نفس الدرب، سار فريق وادى دجلة للجمباز الفني للرجال تحت سن 10 سنة، وحصد 15 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفني، وميدالية فضية بنفس البطولة، والتي أقيمت خلال الشهر الجاري.





الباتيناج دجلاوي





وامتدت سيطرت لاعبات وادى دجلة على لعبة الإنزلاق الفني (الباتيناج)، وحققن بطولة الدوري العام للعام السابع على التوالي، والتي نظمها الاتحاد المصري للإنزلاق للهواة بمشاركة 6 فرق في نادي العبور خلال الشهر الجاري، وذلك بعدما نجحت لاعبات النادي في الحصول على 47 ميدالية متنوعة بواقع 19 ميدالية ذهبية و 17 ميدالية فضية و 11 ميداليات برونزية.





بجانب الميداليات الذهبية، وصل نصيب لاعبي وادى دجلة من الكؤوس إلى 6 خلال الشهر الماضي بعدما نجح فريق الاسكواش تحت 19 سنة ناشئين وناشئات من الفوز بهم خلال بطولة الجمهورية، وهي نفس البطولة التي حصلت عليها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا بالمركز الأول.





كما واصل أبطال وادى دجلة للسباحة الحركية لذوي القدرات الخاصة أدائهم المتميز ببطولة الدوري العام والتي أقيمت مطلع الشهر الشهر بنادي نقابة المهندسين في 6 أكتوبر، وحققت هانيا ياسر شفيق المركز الأول في سباق 50 متر حرة والمركز الثاني في سباق 50 متر ظهر، وحققت فرح محمد أحمد المركز الثاني في سباق 50 متر حرة والمركز الثاني في سباق 100 متر، ونجح محمد شريف محمد في تحقيق المركز الثالث في سباق 50 و 100 متر حرة.





ولم تكن كافة إنجازات وادى دجلة من نصيب السيدات فقط، بل حقق الكابتن باسم سمير مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج إنجاز عالمى جديد لأول مرة فى تاريخ مصر والعرب وأفريقيا بتتويجه بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة أوروبا للأندية "أونلاين"، كما توج بالميدالية الفضية كأفضل أداء فى البطولة على الطاولة الثالثة.

تحديات جديدة





ولا تقتصر طموحات أبطال وادى دجلة على هذا الحد، ويعتزم لاعبو النادي المشاركة في بطولات محلية ودولية جديدة لاقتناص المزيد من منها مشاركة لاعبي دجلة ببطولة المصريين للاسكواش، المنظمة تحت إشراف الاتحاد المصري والدولى للاسكواش والتنس خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر الجاري بمجمع الاسكواش باستاد القاهرة، ومن الأبطال المشاركين مصطفى السرتي وسيف الشناوى وعلي ياقوت ويحيى النوساني وياسين الشافعي وعبد الله ياسر وكريم البربري وكريم الترك وروجيه البير وعلي الخواص وهنا معتز ونور خالد وإنجى حمودة وجنى شيحة وناردين سامح.





واستمرارًا لمنافسة أبطال وادى دجلة على ألقاب التنس العالمية والمحلية، يستعد بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت للمشاركة في سلسلة بطولات تشالنجر القادمة المقامة في كرواتيا المنظمة من الاتحاد الدولي، ستجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في كرواتيا، في الفترة من 6 إلى 18 أبريل من الشهر الجاري، والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 44,820 دولار.



