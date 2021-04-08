محافظة رفحاء تكمل استعداداتها لتتفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان

أكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الجاري من خلال اعتماد خطتها المعدة لهذا الشهر الفضيل المتزامن مع ما تبذله جميع الجهات المعنية لمكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية وسلامة وصحة الجميع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رفحاء الدكتور محمد الوردة أن البلدية أقرت الخطة الرقابية التي تتضمن أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية لفترتين صباحية ومسائية، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمرافق العامة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة لإعداد الفرق الخاصة بالإصحاح البيئي لمكافحة الحشرات، وتكثيف أعمال النظافة، والتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة وفقاً لأعلى مستويات الجودة.

ودعا الوردة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ "940".