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"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
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استغاث صاحب قاعة أفراح، بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتضرره من "فريدة سلام"، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطها والتي قامت بإزالة قاعة أفراح يمتلكها، والتي كانت علي مساحة ١٢٠٠ متر وكان الشكاوي في حقها يدفع الضرائب كاملة منذ اكتر من ٨ أعوام.

وقال صاحب قاعة الأفراح، إن رئيس الحي أزالت المبني دون سند قانوني والتى ذكرت أن التعليمات صادرة من المحافظ، وقامت بعمل محاضر والتي كان رد النيابة العامة فيها بعدم الاختصاص نظرا لعدم وجود أي مخالفات لان المبني متصالح طبقا لقرار السيد رئيس الجمهوريه ولا يوجد أي مخالفات.

وأضاف أن رئيس مجلس المدينة خالفت قرار رئيس الجمهورية بازالة المبنى المتصالح وليس به أي مخالفات جديدة، وحيث يوجد العديد من المخالفات في مركز طهطا بالتعدي علي املاك الدوله ومن أهم هذه المخالفات الشهيره برج يستحوذ علي املاك الدوله والتعدي علي الطريق بمدخل رفاعه الطهطاوي البحري والذي يحمل رخصه مزوره وقد سبق الحكم علي الموظفين الذين ساهموا في التذوير وماودزال صاحب العقار هارب من الحكم وايضا قاعه منتجع النيل التي تتعدي علي نهر النيل وقد سبق لها قرار بالازاله ولم ينفذ وأيضا البرج الشهير بالمدخل القبلي الذي صدر ضده مئات قرارات الازاله ولم يجرؤ المحافظ ورؤساء المدينه بتنفيذ تلك التعديات على أملاك الدولة.

وأشار أنه تم إزالة حالة لا تحمل أي مخالفه وقامت بالتصالح ولها محضر من عام ٢٠١٣ بقرية الخزندارية التابعة لمجلس قروى الصوامعة غرب على طريق اسيوط سوهاج الزراعى بالقرب من تمثال رفاعة الطهطاوى البحرى على مساحة حوالى 1200 متر.
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)
"أزالوا مصدر دخلي".. صاحب قاعة أفراح يستغيث بوزير التنمية المحلية (مستندات)

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