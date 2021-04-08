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ليوناردو يكشف أخر تطورات تجديد عقد مبابي ونيمار

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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يأمل ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن يكون لديه أنباء إيجابية قريبا بشأن تمديد عقد الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

ودخل باريس سان جيرمان في مفاوضات مع الثنائي مبابي ونيمار، اللذين ينتهي تعاقدهما مع النادي في 2022، وسط تقارير تفيد بوجود أندية إسبانية ترغب في ضمهما.

وارتبط اسم مبابي طويلا بالانتقال لريال مدريد، بينما تستمر التكهنات التي تربط اسم نيمار بالعودة مرة أخرى إلى فريق برشلونة، الذي تركه إلى باريس سان جيرمان في 2017.

ولدى سؤاله عن الثنائي عقب تسجيل مبابي هدفين قادا باريس سان جيرمان للفوز على بايرن ميونخ 3 - 2 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، قال ليوناردو لشبكة "سكاي" الأربعاء : أعتقد أنه سيكون لدينا بعض الأنباء التي ستجعلنا جميعا سعداء. قريبا سيكون لدينا وضع أكثر واقعية بشأن عقدي مبابي ونيمار.

وسجل مبابي ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعب فرنسي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبطولة، مناصفة مع وسام بن يدر في موسم 2017 - 2018 وديفيد تريزيغيه في موسم 2001 - 2002.

ومنذ مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا موسم 2013 - 2014، صنع نيمار 26 هدفا، وهو أكثر لاعب صنع أهدافا. وشارك اللاعب البرازيلي في 67 هدفا (سجل 41 هدفا وصنع 26) في 66 مباراة خاضها بالبطولة.

وتلقى ليوناردو سؤالا عن موقف جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان والمنتخب الإيطالي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم دوناروما، الذي عمل مع ليوناردو قبل عودة الأخير إلى باريس سان جيرمان في 2019، بالانضمام للنادي الفرنسي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي في السابق.

وقال ليوناردو : لا اتحدث عن الانتقالات الآن، كيلور نافاس حارس عظيم.

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نيمار مبابي

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