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استشاري تغذية يكشف طريقة تعزيز الشعور بالشبع (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن المخ هو الذي يتحكم في الشهية عند الشعور بالشبع، ولهذا هناك إمكانية لملء المعدة من خلال تناول الألياف الطبيعية النباتية، مشيرًا إلى أن هذه الألياف تزيد من الإحساس بالعطش، وعند شرب الماء يزيد الإحساس بالشبع.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الوجبات السريعة تُسبب الإصابة بمرض السمنة، خاصة وأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

وأشار إلى أن هناك أنظمة تؤدي إلى خفض الوزن بصورة صحية، وبدون تساقط الشعر أو شحوب الوجه.

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