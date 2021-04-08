صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع "سدير" باستثمارات 3.4 مليار ريال

أعلن صندوق الاسثمارات العامة السعودي عن إطلاق مشروع "سدير للطاقة الشمسية" باستثمارات تصل إلى 3.4 مليار ريال.





وأكد صندوق الاسثمارات العامة السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن مشروع سدير للطاقة الشمسية بمدينة سدير الصناعية يأتي تماشيًا مع استراتيجيته ورؤية السعودية 2030.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم توقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق لاتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً، ما يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة التي ينفذها تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بحسب بيان على موقع الصندوق الإلكتروني.

وألمح، إلى أنه من المتوقع أن يكون مشروع سدير للطاقة الشمسية أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم والأكبر على مستوى المملكة، والذي يبلور التزام الصندوق بتطوير 70 بالمائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع إلى 3.4 مليار ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات، لتلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية لنحو 2.9 طن سنوياً.

وأوضح الصندوق، أنه تم تشكيل تحالف مع شركة "أكوا باور" والذي يمتلك الصندوق 50 بالمائة من حصته - لتنفيذ المشروع - من خلال شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" المملوكة بالكامل للصندوق.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال حفل تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية برعاية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من عام 2022.

وأفاد الصندوق، أن مشروع سدير للطاقة الشمسية سجل ثاني أقل تكلفة انتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، حيث بلغت التكلفة (1.239 سنتاً أمريكي/ كيلو واط للساعة).

وكشف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، عن توقيع اتفاقيات لـ 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أيضا، عن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.