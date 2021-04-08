درة تظهر بإطلالة مميزة مع زوجها علي ريد كاربت "Niche Awards"





وصلت الفنانة درة، منذ قليل للحصول علي جائزة "Niche Awards" كأفضل فنانة عربية

ومن المقرر أن يكرمها نادي غالي، مؤسس مهرجان جوائز نيش "Niche Awards" ورئيس مجلس إدارة مجلة نيشNiche" Magazine وظهرت بفستان جذاب يحمل اللونين الذهبي والاسود والمهندس هاني سعد.





و يقام المهرجان اليوم بفندق سانت ريجيس علي كورنيش النيل "The St. Regis Cairo"بحضور نخبة من أهم الفنانين والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية المتميزة في أمسية من الأناقة والرقي تحتضنها القاهرة تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.





ومن المقرر أن يشهد الحفل الضخم تكريما لأهم الشخصيات العامة بمصر وخارجها وبعض من العلامات التجارية الضخمة التي تخدم المجتمع المصري في مجالات عدة، منها الديكور والسيارات والعقارات وتجميل الأسنان وتصميم الأزياء والآثاث وخبراء التجميل.





يذكر أن مهرجان "نيش أووردز" برعاية مجلة "نيش" البريطانية الشهيرة التي تصدر ٤ أعداد مختلفة سنويا باللغة الإنجليزية.