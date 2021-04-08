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سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة غرناطة بالدوري الأوروبي

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن النرويجي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غرناطة الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين في ذهاب ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: 

دي خيا - ليندلوف - ماجواير - بوجبا - جيمس - شاو - وان بيساكا - ماكتوميناي - راشفورد - جرينوود - فيرنانديز

فيما جاء تشكيل غرناطة كالآتي: 

سيلفا - جونالونز - سولدادو - بوريتاس - نيفا - دياز - مونتورو - فاليخو - هيريرا - دومينجوس - كينيدي

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