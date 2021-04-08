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7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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توافد إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط آلاف الزائرين من المصريين والأجانب لزيارة المتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزي به من قطع أثرية من عصور ما قبل التاريخ وحتي الوقت الحاضر، وذلك لليوم الخامس على التوالى منذ افتتاح قاعتى المومياوات والعرض المركزي بالمتحف واستقباله لموكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضي.

ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن عدد تذاكر دخول المتحف التي يتم بيعها في اليوم الواحد يتراوح ما بين ١٣٠٠-٣٠٠٠ تذكرة، بخلاف الزائرين المصرح لهم بالدخول مجانًا من كبار السن المصريين "فوق سن ٦٠" والأطقم الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من ١٢ سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار، ليصل عدد الزائرين في اليوم الواحد الى ٧٠٠٠ زائر.

كما كان قد وافق مجلس إدارة هيئة المتحف على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم 4 أبريل وحتي ١٧ أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي.

جدير بالذكر أنه يتم حاليًا تجهيز قاعة المومياوات بالمتحف لوضع المومياوات الملكية التي استقبلها المتحف داخل فتارين العرض الخاصة بها، على ان يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم ١٨ إبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
7 آلاف زائر يومياً للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

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مصر المتحف القومي في الفسطاط السياحة الاثار

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