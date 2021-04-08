قبل شهر رمضان.. مباحث التموين تواصل حملاتها على الأسواق لضبط السلع الغذائية الفاسدة





حيث تم ضبط (2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للإستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الغربية.





وضبط (1٫25 طن "لحوم بلدية – مقطعات دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.



وضبط (10 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لإدخاله فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ (222٫643 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.





وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) بحوزته (310 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1٫3 طن "سكر تموينى" – 360 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



كما تم ضبط (2 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.





وضبط (5٫7 طن "أعلاف حيونية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1232) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.