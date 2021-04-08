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استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ80 مرض.. ومريض السمنة تعيس (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة خطر كبير على الحركة وأعضاء الجسم، والمفاصل وعضلات الظهر، مشيرًا إلى أن السمنة بوابة للإصابة بـ80 مرض.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن السمنة تؤدي إلى الظهور بشكل غير جيد من الناحية الاجتماعية، معقبًا: "مريض السمنة يعاني من تعاسة شديدة جدًا، ولو كان مبسوط خارجيًا لجسمه بيكون تعيس داخليًا".

وتابع أن السبب الرئيسي لمرض السمنة هو الشهية العالية، وقلة معدل الحرق، مشيرًا إلى أن علاج مرض السمنة يكون من خلال تناول نبات الجرسنية التي تقلل الشهية للغاية بنسبة 70% بدون أي أعراض جانبية؛ ويقلل عدد الخلايا الدهنية.

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