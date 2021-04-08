"حقوق إنسان البرلمان": مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد للغاية (فيديو)

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد للغاية، خاصة انها قامت بإطلاق العديد من المبادرات الصحية، وبعض الحملات للكشف عن الامراض المزمنة، مثل الكشف عن سرطان الثدي، أو مقاومة امراض التقزم والسكر، وهذا ساعد الدولة على مقاومة فيروس كورونا.



وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، ان مصر قامت بمواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان، كما قامت الدولة بزيادة التنمية في بعض المناطق الفقيرة خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان بمفهوم شامل، وعدم اختزال جزء معين.



ولفت إلى ان مجلس النواب هو صوت الشعب ويتابع ما تقدمه الحكومة إسهامات وخطط للتنمية، وإصلاحات في مجال الحقوق المدنية والصحية والاقتصادية.

