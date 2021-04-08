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عاجل - الأهلي يحسم موقفه من تعيين طاقم تحكيم مصري للقمة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وأضاف أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولابد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.‏

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك اعترض على اسناد مباراة القمة لحكام مصريين، مؤكدًا رغبته في أن يدير المباراة حكام أجانب.

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الكلمات المفتاحية

مباراة القمة الزمالك الاهلي اخبار الاهلي

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