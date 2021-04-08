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عاجل - الأهلي يحسم موقفه من تعيين طاقم تحكيم مصري للقمة
الخميس 08/أبريل/2021 - 08:48 م
علي نبوي
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عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص للتحكيم المصري، مؤكدًا أن المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام أجانب لا تعني أبدًا التقليل من شأن الحكام المصريين.
وأضاف أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وأبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، كان رد رئيس الأهلي واضحًا بأن الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولابد من اختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذ الشأن.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك اعترض على اسناد مباراة القمة لحكام مصريين، مؤكدًا رغبته في أن يدير المباراة حكام أجانب.
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