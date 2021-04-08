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وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمحافظة القليوبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، ظهر اليوم الخميس، معرض “أهلا رمضان” بمحافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة .

معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية على مساحة تصل إلي 800 مربع ويضم السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية والتي تتراوح من 15 الي 30٪ .

وآكد المصيلحي على توافر كافة السلع الاساسية بالاضافة الي تحديد 14 سلعة أساسية من خلال 27 معرض رئيسي و161 شادر إضافة إلي كافة المنافذ التابعة لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة.

واشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.

وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم الإعداد لـ 12 معرضا “أهلا رمضان” على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.

وأشار الي أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.

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