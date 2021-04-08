نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

كشفت مصادر مطلعة، عن ترحيب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث خروج المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز، من حسابات الجهاز الفني للفريق وابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق السماوي.





وأكد المصدر، أن النادي الأهلي كلف بعض وكلاء اللاعبين بالتواصل مع المهدي سليمان، لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





جاء سبب رغبة الأهلي في ضم المهدي سليمان، وذلك بعد الأزمة الأخيرة للاعب مع إدارة بيراميدز، واقترابه من الرحيل في نهاية الموسم الحالي.





وأشار المصدر، أن المهدي سليمان وافق الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأحمر، والذي يضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





ومن المنتظر أن يتحرك الأهلي لحسم صفقة المهدي سليمان خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق.



