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تطور في مستقبل مبابي ونيمار

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:00 م
مبابي ونيمار
مبابي ونيمار
ريهام عبد المحسن
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تحدث ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن آخر تطورات تجديد عقد ثنائي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار اللذان ينتهيان عقودهما في صيف 2022.

وأفادت شبكة سكاي سبورت الإيطالية بأن باريس سان جيرمان يمتلك إتفاق مع نيمار لتجديد عقده حتى صيف 2026 في حين لا يزال مبابي يرفض العروض المقدمة من النادي الفرنسي من أجل تجديد عقده.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن النجم الفرنسي الشاب ارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الحالي وسط إهتمام كبير جداً من ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وقال ليوناردو في تصريحاته الشبكة الإيطالية :" أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بعقودهم، يمكننا أن نكون سعداء  سنصل قريباً إلى وضع أكثر واقعية لعقود مبابي ونيمار".

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