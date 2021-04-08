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فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:03 م
فينجادا
فينجادا
محمد جمال
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استقبل اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

ويذكر أن محمود سعد كان يتولي منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة قبل أن يرحل خلال الفترة الماضية.

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