Advertisements

10 عادات خاطئة.. أستاذ أمراض باطنة يحذر مرضى السكر

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر جامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك 10 عادات خاطئة يقع فيها مريض السكر خلال شهر رمضان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "زووم" من واشطن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي وجبة يزيد عدد السعرات الحرارية بها عن 1500 سعر حراري تصبح وجبة كبيرة

وأضاف أن الخطأ الثاني الذي يقع فيها الإنسان تناول وجبات عالية في نسبة النشويات، ولا تناسب مريض السكر مثل وجبات بها خبز وعصير يحتوي على سكر ما تؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل كبير.

وأشار إلى أن حلويات شهر رمضان ممنوعة على مريض السكر، وتشكل لمريض السكر خطورة كبيرة، موضحا أن الإنسان خلال فترة الفطار والسحور يتناول وجبات متقطعة "سناكس" وهي من العادات الخاطئة، موضحا أن مريض السكر من الممكن يتناول ما بين وجبتي الإفطار والسحور حبة فاكهة أو مجموعة من المكسرات بحجم اليد.

وكشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر جامعة هارفارد الأمريكية أن الأكل السريع خطأ للغاية ويؤدي إلى التخمة والشبع الزائد، مع ضرورة عدم توزيع السعرات الحرارية التي يستلزمها الجسم في وجبة واحدة، ويجب أن يحدث التوازن بين فترة الإفطار والسحور.

وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن الزيت يتحول إلى دهون خطرة على الجسم وتؤدي لمشاكل في القلب والشرايين، موضحا أن النشاط أثناء نهار رمضان مهم للغاية والنوم لفترة قليلة، مع ضرورة أن يأخر مريض السكر السحور قبل آذان الفجر لمدة نصف ساعة على أن يتناول 2 كوب من الماء.

أخبار تهمك

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يومين

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

فينجادا في اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني

منذ نصف ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

منذ ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

04:15 م

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

04:45 م

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

05:44 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني صفقة ذهبية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج