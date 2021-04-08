10 عادات خاطئة.. أستاذ أمراض باطنة يحذر مرضى السكر

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر جامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك 10 عادات خاطئة يقع فيها مريض السكر خلال شهر رمضان.



وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "زووم" من واشطن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي وجبة يزيد عدد السعرات الحرارية بها عن 1500 سعر حراري تصبح وجبة كبيرة



وأضاف أن الخطأ الثاني الذي يقع فيها الإنسان تناول وجبات عالية في نسبة النشويات، ولا تناسب مريض السكر مثل وجبات بها خبز وعصير يحتوي على سكر ما تؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل كبير.



وأشار إلى أن حلويات شهر رمضان ممنوعة على مريض السكر، وتشكل لمريض السكر خطورة كبيرة، موضحا أن الإنسان خلال فترة الفطار والسحور يتناول وجبات متقطعة "سناكس" وهي من العادات الخاطئة، موضحا أن مريض السكر من الممكن يتناول ما بين وجبتي الإفطار والسحور حبة فاكهة أو مجموعة من المكسرات بحجم اليد.



وكشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر جامعة هارفارد الأمريكية أن الأكل السريع خطأ للغاية ويؤدي إلى التخمة والشبع الزائد، مع ضرورة عدم توزيع السعرات الحرارية التي يستلزمها الجسم في وجبة واحدة، ويجب أن يحدث التوازن بين فترة الإفطار والسحور.



وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن الزيت يتحول إلى دهون خطرة على الجسم وتؤدي لمشاكل في القلب والشرايين، موضحا أن النشاط أثناء نهار رمضان مهم للغاية والنوم لفترة قليلة، مع ضرورة أن يأخر مريض السكر السحور قبل آذان الفجر لمدة نصف ساعة على أن يتناول 2 كوب من الماء.

